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Lifestyle· 1 min citire
Emma Stone s-a logodit
Emma Stone
Actriţa americană Emma Stone s-a logodit cu iubitul ei, producătorul de film Dave McCary, după doi ani de relaţie.
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