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Lifestyle· 1 min citire

Emma Stone s-a logodit

Emma Stone

Emma Stone

Scris de Editor Publicat: 5 dec. 2019, 10:55

Actriţa americană Emma Stone s-a logodit cu iubitul ei, producătorul de film Dave McCary, după doi ani de relaţie.

Emma Stone, 31 de ani, se află într-o relaţie cu McCary, în vârstă de 34 de ani, din 2017. Cei doi s-au cunoscut când Stone a prezentat emisiunea SNL, la sfârşitul lui 2016, şi a jucat într-un sketch scris de McCary.

Co-fondator al grupului umoristic Good Neighbour, McCary, care lucrează în prezent pentru emisiunea Saturday Night Live (SNL), a anunţat fericita veste pe Instagram.

El a postat un selfie alături de Stone - recompensată cu un Oscar pentru rolul din "La La Land" -, în care actriţa îşi arată inelul de logodnă spre camera foto.

Postarea a fost însoţită de două emoticoane înfăţişând inimioare.

Stone a fost recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul său din musical-ul romantic "La La Land"(2016) şi a mai jucat în filme precum "The Amazing Spider-Man", "Birdman" şi "Crazy, Stupid, Love".

Vedeta a avut anterior o relaţie cu actorul britanic Andrew Garfield. Cei doi s-au despărţit în 2015 după ce au fost împreună aproape patru ani.

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