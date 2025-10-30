Unul dintre cei mai cunoscuți brutari britanici, Paul Hollywood, vedeta emisiunii The Great British Bake Off, explică de ce frigiderul nu face decât să grăbească procesul de învechire.

Frigiderul, „dușmanul” ascuns al pâinii proaspete

Potrivit lui Paul Hollywood, temperaturile scăzute modifică structura pâinii și îi afectează umiditatea naturală.

„Aerul rece extrage umezeala din miez, iar pâinea se usucă rapid și își pierde aroma specifică”, avertizează brutarul, considerat „regele patiseriei britanice”.

Procesul prin care pâinea devine tare și lipsită de gust este cauzat de retrogradarea amidonului – o reacție chimică naturală care are loc atunci când produsul se răcește. Frigiderul accelerează această transformare, astfel că pâinea devine fadă în doar câteva ore.

Cum ar trebui păstrată corect pâinea

Pentru a menține prospețimea cât mai mult timp, Paul Hollywood recomandă soluții simple, dar eficiente:

Pentru consumul în aceeași zi: păstrează pâinea într-o pungă de hârtie, la temperatura camerei. Aceasta permite circulația aerului și previne formarea mucegaiului.

Pentru o durată mai lungă: învelește-o în folie alimentară sau aluminiu, pentru a conserva umiditatea naturală.

Pentru păstrare îndelungată: cea mai sigură variantă rămâne congelarea. Temperaturile foarte scăzute opresc complet procesul de învechire, fără a altera gustul.

Brutarul recomandă ca pâinea congelată să fie lăsată să se dezghețe treptat, la temperatura camerei, înainte de a fi reîncălzită ușor în cuptor.

Explicația științifică: ce se întâmplă cu amidonul

Un alt expert în panificație, Peter Reinhart, confirmă că frigiderul este cel mai mare dușman al pâinii proaspete. El explică faptul că amidonul din miezul copt se cristalizează pe măsură ce temperatura scade, ceea ce face ca produsul să devină tare și lipsit de aromă.

„Pâinea cu coajă crocantă se învechește rapid din cauza retrogradării amidonului. Frigiderul nu o păstrează, ci doar grăbește procesul”, a precizat Reinhart.

Cum poți readuce prospețimea unei pâini vechi

Chiar dacă procesul de învechire nu poate fi oprit, există o metodă simplă pentru a reda temporar textura plăcută a pâinii: reîncălzirea în cuptor.

Introdu pâinea într-un cuptor preîncălzit la 220°C, pentru 4–5 minute. Căldura va „reactiva” amidonul și și gustul crocant al cojii. Totuși, efectul este temporar – după ce se răcește, pâinea revine la consistența uscată.

Pentru o soluție de durată, Reinhart recomandă tot congelarea: după decongelare, câteva minute în cuptor sunt suficiente pentru ca pâinea să-și recapete aroma și moliciunea.Deși frigiderul este util pentru aproape orice aliment, pâinea este excepția clară. Temperaturile scăzute îi distrug structura, îi răpesc gustul și accelerează procesul de învechire.

Pentru a te bucura cât mai mult de aroma și textura pâinii proaspete, evită frigiderul și optează pentru păstrarea la temperatura camerei sau congelare – metodele recomandate de cei mai buni brutari din lume.