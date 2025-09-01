Pâinea, „capcana” de la finalul drumului

Unul dintre cele mai cumpărate alimente, pâinea, nu este plasată la intrare, ci abia la capătul magazinului. Motivul? Pentru a o găsi, fiecare client trebuie să treacă pe lângă zeci de alte produse care îi pot atrage atenția. Studiile arată că peste jumătate dintre achizițiile făcute într-un supermarket sunt decizii de moment, influențate de expunerea repetată la oferte sau ambalaje atrăgătoare.

Psihologia cumpărătorului

Pentru mulți, pâinea marchează sfârșitul listei de cumpărături. Când ajung la raionul respectiv, clienții simt că și-au îndeplinit „misiunea”. Înainte de a merge la casă, însă, majoritatea mai aruncă o privire prin alte zone ale magazinului, ca să fie siguri că nu au uitat nimic. De cele mai multe ori, asta se traduce prin câteva produse suplimentare adăugate în coș.

Motive logistice ascunse

Dincolo de strategia de marketing, există și explicații practice. Pâinea este un produs care trebuie adus proaspăt de mai multe ori pe zi, iar amplasarea ei aproape de spațiile de depozitare face procesul mai eficient. În plus, multe supermarketuri coc pâinea pe loc. Iar mirosul de pâine caldă nu doar că atrage clienții, dar le și induce o stare de bine, ceea ce îi face mai predispuși să cumpere.

O strategie simplă, dar eficientă

Așadar, pâinea nu este în spatele supermarketului din întâmplare. Ea este parte dintr-un plan bine pus la punct, care combină psihologia, marketingul și logistica. Rezultatul? Chiar și atunci când intrăm cu intenția clară de a cumpăra doar un produs, ieșim de multe ori cu sacoșele pline.