Fiul regretatului artist Liviu Vasilică a trecut prin momente de cumpănă. Florin Vasilică s-a simțit rău, iar în urma unui control medical a aflat că are o tumoare pe creier. El a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum a făcut mai multe dezvăluiri.



”Mi s-a făcut rău în casă pur și simplu. Am ajuns la urgență, la Alexandria, și de la Alexandria am fost transferat la București, când mi s-a descoperit hematomul acesta. S-a decis operația. Eu nu am teamă de medici, de lucruri de genul acesta, dar stăteam cu teamă că mi se putea întâmpla orice și mă gândeam numai la familia mea pe care nu voiam să o las singură”, a afirmat Florin Vasilică.



Florin Vasilică se află acum în proces de recuperare și spune că respectă cu strictețe indicațiile medicilor. Artistul în vârstă de 41 de ani a mărturisit că a primit numeroase mesaje de susținere din partea fanilor și este nerăbdător să se întoarcă pe scenă.