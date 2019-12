Cum să "spargi" Codul Numerologic Personal. Ce spune ultima cifră din CNP despre personalitatea ta secretă

Ce reprezinta, insa, ultima cifra din CNP, cea de-a 13-a cifra? Este, de fapt, cifra de control care valideaza CNP-ul si care se obtine printr-un calcul matematic simplu. Din punct de vedere numerologic, cea de-a 13-a cifra din CNP este o cifra speciala, cu o amprenta energetica puternica si cu un continut informational deosebit. Descifreaza codul numerologic al CNP-ului si afla lucruri inedite despre personalitatea ta reala pornind de la ultima cifra a CNP-ului:

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 0

Zero (0) in numerologie este considerat a fi o poarta catre infinit, un numar cameleonic ce are abilitatea de a scoate in evidenta numarul langa care este alaturat, de a-i amplifica vibratia si de a-i potenta energia. De aceea, in cazul in care ultima cifra din CNP-ul tau este 0, trebuie sa stii ca te caracterizeaza de fapt amprenta numerologica a numarului de dinaintea lui 0, deci penultimul numar din CNP. Acestuia i se adauga si caracteristica specifica de a depasi limitarile acestei lumi materiale si de a te aduce mai aproape de sursa creatiei.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 1

Esti o persoana puternica si sigura pe ea si pui mare pret pe independenta si pe creativitate. Esti in acelasi timp ambitioasa si reusesti sa faci tot ce ti-ai propus chiar daca te confrunti cu obstacole si piedici.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 2

Energia ta numerologica este de obicei una echilibrata si puternica, insa esti usor nesigura pe tine, scrie garbo.ro. De aceea, de multe ori in interiorul tau se duc conflicte interioare atunci cand vine vorba de luat decizii importante pentru viitorul tau. Esti o persoana fidela si un prieten de incredere.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 3

Ai un suflet mare si esti de o bunatate nativa. Iubesti viata si iti place sa te bucuri de micile ei detalii si momente. Esti totodata o persoana joviala si expansiva. Iti place sa socializezi cu ceilalti, iar comunicarea este punctul tau forte.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 4

Chiar daca esti o persoana emotionala si sensibila, iubesti stabilitatea mai mult decat orice. Ai o personalitate telurica si simtul tau pentru estetic este foarte dezvoltat. Iti plac lucrurile frumoase si vrei ca acestea sa te inconjoare si in caminul tau. Pui mare pret pe familie, cultura si educatie, dar si pe valorile traditionaliste.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 5

Esti o persoana misterioasa, introvertita si cu un intelect aparte, un om al ideilor, al conceptelor si al viziunilor. Iti place sa te dezvolti continuu si sa inveti in permanenta lucruri noi. Esti flexibila si fata de schimbare si nu depui eforturi colosale in a te adapta unui mediu nou.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 6

6 imprima personalitatii tale o energie dinamica, vivace, coplesitoare. Esti genul de persoana alaturi de care nu te vei plictisi cu siguranta. Ai o personalitate contradictorie, duala, gata sa cucereasca lumea si pe ceilalti. Ai succes in meseriile in care interactionezi cu oamenii, in care gestionezi, coordonezi, indrumi, conduci.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 7

Esti o persoana introspectiva, meditativa, individualista, cu o mare capacitate de analiza. De asemenea, ti se spune adesea ca esti o persoana rezervata si ca nu lasi sa se stie prea multe lucruri despre tine. Chiar daca esti o persoana logica si rationala, esti atrasa de spiritualitate si de tot ceea ce inseamna psihic si paranormal.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 8

Ai un caracter nobil si esti de o delicatete sufleteasca rara. Pe plan profesional, esti foarte responsabila. Chiar daca unii spun despre tine ca nu esti tocmai o persoana ambitioasa, pui suflet in ceea ce faci si stralucesti in domeniul tau de activitate.

Daca ultima cifra din CNP-ul tau este 9

Esti o persoana care iubeste oamenii si isi doreste sa vada tot ce este mai frumos in ei, un adevarat cavaler al umanitatii. Te poti caracteriza de aceea ca o persoana toleranta, militand adesea pentru drepturile celorlalti. Le acorzi increderea si sprijinul tau. Iti place sa oferi, dar doresti sa primesti la randul tau.