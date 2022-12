Cum sa iti speli geaca de iarna

Primul lucru pe care trebuie sa il faci, inainte sa bagi geaca de iarna in masina de spalat, este sa te asiguri ca ai inchis toate fermoarele si toti nasturii. In cazul in care geaca are blana sau alte accesorii atasate, in special pe dinauntru, indeparteaza-le pe toate (pe cat posibil), intoarce geaca pe dos si bag-o in cuva masinii de spalat.

In ceea ce priveste detergentul, opteaza pentru detergent lichid, destinat spalarii materialelor delicate, deoarece pudra nu se clateste foarte bine si poate afecta anumite parti ale gecii, precum puful cu care este umpluta (va face materialul sa se lipeasca). De asemenea, evita sa folosesti balsam de rufe deoarece poate pata haina.

Ce program trebuie sa alegem la masina de spalat

Alege programul cel mai simplu de care dispune masina ta de spalat si temperatura cea mai mica. In cazul in care ai un program care foloseste apa rece, opteaza pentru acesta. Clateste geaca de 3-4 ori.

Atunci cand speli geaca de iarna, e important sa previi strangerea captuselii. Astfel, pentru a evita acest lucru, pune in cuva masinii de spalat cateva mingi speciale de spalat sau mingi de tenis de camp, pentru ca materialul sa nu adere la peretii masinii. Am scris mai multe despre motivul pentru care trebuie sa pui o minge de tenis in cuva masinii AICI.

Cum si unde o uscam

Nu in ultimul rand, uscarea gecii este la fel de importanta precum spalarea acesteia. Dupa ce o scoti din masina de spalat, intoarce-o pe fata si desfa-i nasturii si fermoarele, apoi pune-o pe un umeras si las-o sa se usuce afara (daca ai posibilitatea) sau intr-un spatiu aerisit, fara sa fortezi procesul de uscare, lasand-o langa o sursa de caldura.

Daca vrei totusi sa grabesti un pic procesul de uscare, poti sa o scuturi din cand in cand.