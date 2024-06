Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, celebra avocată, dispărută în urmă cu 17 ani, a vorbit despre performanțele școlare ale fiicei sale, dar și despre unicul ei nepot, Patrick, care o evită total.

„Eu am fost învățătoare la Zărnești, am fost, timp de patru ani, chiar și învățătoarea fiicei mele. Ea era tare serioasă, învăța foarte bine, era o elevă numai de 10. Îmi amintesc că, la sfârșitul anului, fiind mai mulți elevi de Premiul 1, pe ea am strigat-o a treia, ca să nu zică cineva că o favorizez.

Atât de tare s-a supărat, nu i-a mai trebuit nimic! Ea a absolvit și Facultatea de Drept cu medii aproape de 10. Drept recompensă, au numit-o în Barou, fără examen. În ultimul an a fost propusă să studieze în străinătate, dar în cele din urmă a fost trimit altcineva, pe relații. E, Știa franceză și germană. Iar engleza a învățat-o de la televizor, repeta după ei lecțiile”, a povestit Emilia Ghinescu, într-un interviu exclusiv pentru Click!.

Femeia a dezvăluit și unde l-a cunoscut fiica ei pe viitorul său soț: „Elodia s-a dus cu un infractor la Secția de Poliție din Brașov, și acolo s-a nimerit să dea peste Cristian Cioacă, așa a vrut soarta, să îi tăiat el calea.

Era un bărbat înalt, nu era urât, nu era prost, s-au plăcut, veneau mereu la noi la masă, i-am pus o ciorbă în față acestui om. Elodia a mai fost măritată cu un polițist, acela era însă tare fustangiu, de aceea l-a și lăsat. Lui i-a părut tare rău după Elodia, o iubea enorm!”

Emilia Ghinescu susține că nu se teme de Cristian Cioacă, deși, la tribunal, la proces, el a încercat să o intimideze.

„La tribunal, în timpul procesului, Cioacă s-a uitat fix la mine, în ochii mei, ca să mă intimideze. Elodia îmi povestea că așa făcea și cu ea. Nu m-am speriat, eram acolo în sală cu toată lumea. O singură dată m-a căutat la telefon. Atunci mi-a zis că în viață a făcut mereu ce a vrut. Apoi a zis că închide că are telefonul ascultat”, a povestit femeia, exclusiv pentru Click!

În interviul menționat, Emilia Ghinescu spune că își adoră nepotul, pe Patrick, deși, după ce a fost înfiat de mătușa lui, sora lui Cristian Cioacă, el n-a mai vrut să-și vadă bunicii. Ea are un mesaj pentru băiatul Elodiei: „Tare mi-ar plăcea să dea la Drept, să se facă avocat, ca mama lui, asta este singura mea dorință. Nu mai sper să mă viziteze, nu ne-am văzut de atâția ani, s-a înstrăinat. Dar, dacă într-o zi mă va căuta, aș fi tare fericită. Mi-a spus cineva care l-a văzut că are privirea Elodiei, că e frumos ca ea, dragul de el”.

Polițistul Cristian Cioacă a fost condamnat, în 2014, la 15 ani și 8 luni de închisoare, cu executare, pentru lovituri cauzatoare de moarte asupra soției lui, avocata Elodia Ghinescu. Bărbatul nu și-a recunoscut niciodată fapta. Trupul avocatei nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi. Pe 22 august 2023, Cristian Cioacă a fost eliberat condiționat, după 10 ani petrecuți după gratii.