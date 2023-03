Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 10-12 martie 2023, scaldat de influente astrale majore. Dupa un inceput de saptamana fulminant, cu o Luna plina in analitica Fecioara si mutarea Lordului karmei Saturn in visatorii Pesti, iata ca se anunta un moment de respiro. Weekend-ul este marcat determinatul asteroid Juno care paraseste tabara focosului Berbec pentru a se muta in mult mai pamanteanul Taur.