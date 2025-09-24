În industria textilă, poliesterul este una dintre cele mai utilizate materiale și asta datorită rezistenței sale la uzură, a elasticității sale, dar și a ușurinței cu care se întreține. Cu toate acestea, pentru a-i păstra aspectul și forma, trebuie să câteva reguli simple atunci când speli hainele din poliester. Specialiștii atrag atenția că o spălare incorectă poate duce la deformarea, micșorarea sau deteriorarea fibrelor.