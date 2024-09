Ceai de echinaceea

Cunoscut pentru proprietatile sale imunostimulatoare, ceaiul de echinaceea este adesea recomandat pentru prevenirea si tratarea racelilor. Aceasta planta contine compusi activi care stimuleaza sistemul imunitar, ajutand organismul sa lupte impotriva infectiilor.

Ceai de ghimbir

Ghimbirul este recunoscut pentru efectele sale antiinflamatoare si antioxidante, dar poate si trata infectiile. In plus, ceaiul de ghimbir contine si alti compusi antivirali care sunt eficienti in combaterea racelii comune, arata o lucrare de cercetare anterioara. Compusii sunt asociati cu o usurinta in durere, febra si crize de tuse legate de raceala comuna.

Ceai verde

Bogat in antioxidanti, in special polifenoli si catechine, ceaiul verde este asociat cu numeroase beneficii pentru sanatate. Acesti compusi pot ajuta la combaterea radicalilor liberi si la intarirea sistemului imunitar. De exemplu, un studiu a constatat ca tratarea soarecilor cu EGCG (galatul de epigalocatechina, una dintre cele mai abundente si mai cunoscute catechine din ceaiul verde) a crescut numarul de celule T reglatoare din spline si ganglioni limfatici. Celulele T de reglare moduleaza raspunsul imunitar, ajutand sistemul sa ramana echilibrat si impiedicandu-l sa atace celulele sanatoase.

Ceai de scortisoara:

Scortisoara nu doar ca adauga o nota dulce ceaiului, dar este si cunoscuta pentru proprietatile sale antimicrobiene si antiinflamatoare. Consumul regulat poate contribui la mentinerea sanatatii sistemului imunitar.

Ceai de turmeric:

Compusul activ principal din turmeric este curcumina, iar cercetarile arata ca aceasta poate reduce inflamatia. In plus, acest condiment contine si niveluri ridicate de antioxidanti, care sustin functia imunitara generala.