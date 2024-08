Pe data de 8 august, în fiecare an, se produce un aliniament cosmic deosebit de puternic, cunoscut sub numele de Portalul Leului, care are efecte profunde. Acest eveniment are loc în a 8-a zi din a 8-a lună a anului și reprezintă un moment de intensă creștere a energiei cosmice. Anul acesta, fiind un an de vibrație 8 este cu atât mai puternic. Iată ce ritualuri poți face pentru a atrage abundența.