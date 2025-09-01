Pe măsură ce grădinăritul urban devine tot mai preocupat de metode sustenabile și creative de îngrijire a plantelor, apa carbogazoasă își face loc în această nouă abordare. Fie că este un experiment amuzant sau o strategie reală de creștere, un lucru e sigur: lumea plantelor e în plină efervescență.

Apa carbogazoasă conține dioxid de carbon dizolvat, iar în cantități mici poate ajuta anumite plante să absoarbă nutrienții mai eficient. Studiile indică faptul că mineralele din apa minerală natural carbogazoasă — precum calciul, magneziul și potasiul — pot oferi un impuls dezvoltării plantelor.

Atenție însă: nu toate tipurile de apă carbogazoasă sunt potrivite. Cele aromate sau cu adaos de zahăr și sodiu sunt contraindicate. Cele mai bune rezultate apar în urma folosirii apei neîndulcite, nearomate și cu conținut mineral redus.

Experimentele grădinarilor urbani

Pe platformele online, iubitorii de plante împărtășesc rezultatele testelor cu apă carbogazoasă. Plante suculente, ierburi aromatice și chiar plante de apartament precum pothos sau crinul păcii au fost udate în doze controlate, iar rezultatul se observă în frunzele mai verzi, creștere accelerată și tulpini mai viguroase.

Deși tendința este fascinantă, specialiștii avertizează că excesul poate modifica pH-ul solului sau afecta rădăcinile. Recomandarea este ca apa carbogazoasă să fie folosită ocazional, nu zilnic, și testată mai întâi pe o porțiune mică a plantei.