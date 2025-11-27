La peste trei decenii distanță, o experiență similară cu cea trăită de micul protagonist ar costa azi o sumă impresionantă, mult mai mare decât în perioada filmărilor.

O analiză realizată de iSelect și citată de livenowfox.com arată că tarifele pentru o ședere de tipul celei prezentate în film s-au majorat de aproape patru ori. Dacă în 1992 Kevin ar fi plătit echivalentul a 2.109 dolari pentru cazare și facilități, în 2025 costul estimat pentru aceeași experiență ajunge la aproximativ 8.511 dolari.

Cât costă azi o noapte ca în film

În prezent, o suită la prestigiosul Hotel Plaza poate fi rezervată pentru circa 6.244 de dolari, în timp ce un festin comandat prin room service, de tipul celui savurat de Kevin, se ridică la peste 2.200 de dolari. În aceste calcule nu sunt incluse transportul cu taxiul prin New York sau alte cheltuieli suplimentare care pot crește semnificativ bugetul.

Specialiștii care au realizat analiza precizează că prețul final depinde mult de preferințele turiștilor și de tipul de pachet ales, ceea ce poate transforma escapada într-una și mai costisitoare.

O familie înstărită, un decor memorabil

În film, familia lui Kevin este prezentată ca una cu o situație financiară excelentă, capabilă să susțină o vacanță opulentă la Paris pentru nu mai puțin de 15 persoane. Regizorul Chris Columbus a explicat în 2024, în cadrul podcastului „Awards Chatter”, că el și scenaristul John Hughes au stabilit încă de la început ca părinții lui Kevin să aibă profesii bine plătite: mama, creatoare de modă de succes, iar tatăl, posibil specialist în publicitate — o ocupație inspirată chiar din experiențele lui Hughes.

Astfel, povestea din „Singur Acasă 2” rămâne nu doar un clasic al filmelor de Crăciun, ci și o fereastră către luxul newyorkez al anilor ’90 — un lux care, în prezent, costă mai mult ca oricând.