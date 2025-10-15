Inițiativa face parte dintr-un program-pilot denumit „Rețeta suedeză” („The Swedish Prescription”), lansat de Consiliul de Turism al Suediei, în colaborare cu Karolinska Institutet, una dintre cele mai prestigioase universități medicale din Europa.

Vacanțele, o „prescripție” pentru minte și trup

Noua abordare medicală pleacă de la ideea că natura, relaxarea și schimbarea mediului pot avea efecte benefice asupra sănătății mentale, comparabile cu unele terapii clasice.

Medicii pot recomanda pacienților activități specifice precum plimbări prin pădure, scăldat în apă rece, saună tradițională, pauze fika (momente de socializare la cafea) sau observarea stelelor, toate considerate forme naturale de terapie.

Pacienții pot descărca o „rețetă de vacanță” din platforma programului, pe care medicul o semnează. Deși costurile călătoriilor nu sunt acoperite de sistemul de asigurări, proiectul are un rol preventiv, vizând îmbunătățirea calității vieții și reducerea riscului de boli asociate stresului.

Cercetările confirmă: natura vindecă

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, expunerea constantă la medii naturale contribuie la scăderea anxietății, îmbunătățirea funcțiilor cognitive, creșterea nivelului de energie și reducerea riscului de boli cronice. Studiile realizate în Suedia au arătat că persoanele care petrec timp regulat în natură prezintă niveluri mai mici de cortizol – hormonul stresului.

„Scopul este să reînvățăm oamenii importanța reconectării cu mediul natural. Într-o lume dominată de ecrane, o pauză în natură poate fi cea mai eficientă formă de terapie”, a declarat unul dintre coordonatorii proiectului.

Suedia, campioana inițiativelor pentru un stil de viață echilibrat

Proiectul vine în completarea altor campanii prin care Suedia promovează moderația și echilibrul, precum conceptul de „decembrie sec”, cunoscut și ca Crăciunul alb – o lună în care tot mai mulți suedezi aleg să renunțe complet la alcool.

Fenomenul, inspirat de inițiativele „Octombrie sobru” și „Ianuarie sec”, s-a extins rapid și în Finlanda, Islanda și Norvegia, țări în care vânzarea băuturilor alcoolice este controlată de monopoluri de stat.

Dacă rezultatele programului vor fi pozitive, modelul ar putea fi replicat și în alte state europene, marcând o schimbare semnificativă în felul în care societatea privește echilibrul dintre muncă, sănătate și timp liber.