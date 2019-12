Au spart zidul vechi de secole al unei universități și au găsit ceva incredibil. Ce era în camera secretă

Mesajul din trecut a fost scris pe 3 iulie 1907 și semnat de William Hanley și James Lennon. Ce era scris pe bilet: „Acest bilet este pentru a certifica faptul că zidul a fost construit de doi constructori din Newark, N.J.”, potrivit NY Post.

„Când am văzut prima dată data biletul am rămas mut. Cum, este din 1907? ”, a declarat pentru NJ.com Robert Kanaby, cel care a găsit nota în această vară. „Mi-a dat frisoane să realizez ce am găsit”, a mai spus omul.

Administratorii de la Universitatea de Stat Montclair au folosit registrele de recensământ pentru a confirma că Hanley avea 20 de ani la momentul construcției zidului, și Lennon, de 32 de ani șierau amândoi zidari din Newark.

Universitatea intenționează să afișeze biletul și rămășițele sticlei - care a fost zdrobită de ciocanul folosit de Kanaby în timp ce a demolat peretele - atunci când lucrările de renovare vor fi finalizate.