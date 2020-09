Adelina Pestrițu are coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de aceasta pe o rețea de socializare. Vedeta s-a testat după ce, în timp ce mânca o ciocolată, și-a dat seama că și-a pierdut total gustul, apoi și mirosul. Acum este internată în spital, fără alte simptome specifice. În schimb, soțul Adelinei, Virgil Steblea, a fost testat negativ pentru coronavirus.

"Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului. Aștept să fiu internată", a spus Adelina Pestrițu fanilor săi pe un cont de socializare.