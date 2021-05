La doar două luni de la operaţie, tânăra a observat că sânul drept era mai mare decât stângul. Medicii i-au spus că organismul ei a respins implantul, aşa că au refăcut operaţia.

După alte două luni, țesutul din jurul implantului s-a îngroșat și l-a împins afară din corp, după ce a străpuns suturile. De data aceasta, medicii i-au spus femeii că nu îi pot reinsera implantul, pentru că organismul are nevoie de refacere.

Astfel, femeia a stat timp de 6 luni cu un sân mai mare și unul mic.

"Nu mi-a venit să cred atunci când implantul a început să-mi iasă din sân. Doctorii mi-au spus că nu au mai văzut aşa ceva – nu le-a venit să creadă că nu am intrat în şoc septic. Mă simt foarte norocoasă – ar fi putut fi mult mai rău. Cel mai groaznic a fost ca am avut un singur sân timp de şapte luni. A fost oribil. Am căpătat încredere în mine după ce mi-am pus implanturi, însă am pierdut-o atunci când am rămas cu un singur sân. Tot timpul am fost plată – arătam ca un băiat. Am vrut să arăt a fată", a declarat femeia.