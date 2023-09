Gemenii se adaptează circumstanțelor

Și o fac cel mai bine ascunzând adevărul, atunci când acest lucru îi avantajează. Firea cameleonică a bărbaților Gemeni va ieși la iveală toamna aceasta, mai mult ca oricând. Nativii din zodia Gemenilor sunt cunoscuți ca ”înșelătorii” zodiacului. În toamna lui 2019, vor minți în legăturile lor sentimentale, dar și în relațiile de afaceri. Însă minciunile lor nu sunt mereu atât de vinovate. De multe ori, bărbații Gemeni vor ascunde adevărul pentru a păstra armonia și a se înțelege bine cu ceilalți. Dar vor avea și zile când vor fi foarte sinceri și de încredere. Așa că, atunci când iubitul tău îți spune că ajunge târziu acasă, pentru că are mult de lucru, nu trebuie să te îngrijorezi foarte tare. Probabil că vrea să petrească seara la bere cu prietenii, dar nu are curaj să-ți spună în față.

Racul își acoperă greșelile

Bărbații din zodia Racului nu sunt cele mai sincere persoane din lume. Uneori mint, fără să-și dea seama, exagerând lucrurile sau trecându-le sub tăcere. În astfel de cazuri, nici măcar nu consideră că te înșeală. Alteori, însă, ascund cu premeditare adevărul, legat de anumite fapte reprobabile pe care le-au făcut. Racul este o ființă nocturnă, precaută, care are multe lucruri de ascuns. Uneori sunt greșeli mici, alteori sunt lucruri destul de grave, pe care nu ar vrea ca cineva să le afle vreodată. În toamna aceasta, mulți bărbați din zodia Racului ar putea minți în relațiile lor și chiar este posibil să-și înșele partenerele. Fie că o face conștient sau nu, nativul Rac are adesea în minte cu totul altceva decât îți spune. Nu uita, însă, că Racii sunt persoane foarte emoționale și s-ar putea să afli câte ceva de la ei, dacă faci apel la sentimentele lor autentice.

Leul minte din orgoliu

Bărbații din zodia Leului mint, de multe ori, ca să-și protejeze imaginea. Sunt persoane egocentrice, care țin să apară în cea mai bună lumină în ochii celorlalți. De aceea, uneori calcă dincolo de linia fină ce desparte adevărul de exagerări și înșelătorie. Atunci când își simt amenințat Ego-ul, Leii folosesc manipularea și minciuna, pentru a părea cât mai regali cu putință. În toamna aceasta, nativii zodiei ar putea minți mai ales atunci când vor să încheie o afacere, să obțină mai mulți bani sau să evolueze în carieră. Cu partenerele vor fi ceva mai sinceri, deși s-ar putea să-și exagereze meritele în fața lor și să le facă promisiuni nefondate. Dacă îți folosești atenția, vei descoperi înșelătoriile unui bărbat Leu, pentru că este destul de agitat atunci când minte și evită contactul vizual.

Scorpionul este pus pe înșelatorii

Poate că bărbații din zodia Scorpionului ar trebui să fie în topul listei în ce privește minciunile din această toamnă. Scorpionii sunt, prin natura lor, cei mai pricepuți mincinoși din zodiac, putând să te fascineze cu poveștile lor. Bărbații aflați sub semnul Scorpionului pot fi atât de manipulativi și înșelători, încât nici ei înșiși nu-și mai dau seama că mint. Dacă ai întâlnire cu un nativ Scorpion în această toamnă, fii foarte atentă să nu-i cazi în plasă. Îți va spune cele mai frumoase minciuni cu cea mai caldă voce, dar bazează-te doar pe jumătate din ce susține și păstrează-ți luciditatea, altfel vei avea de suferit.