Iata in ce zodii sunt nascuti cei mai nesimtiti oameni:

Gemeni

Gemenii sunt cei mai parsivi nativi din zodiac. Sunt cameleonici si isi schimba usor starea de spirit, ba chiar reactioneaza urat, fara sa tina cont de consecinte sau de persoana pe care o au in fata. Duplicitari din fire, e complicat sa traiesti alaturi de ei fara sa intri in conflict cu ei. Isi pun de multe ori la bataie inteligenta pentru a-si duce la bun sfarsit scopurile ascunse. Pot deveni unii dintre mai nesimtiti nativi ai zodiacului.

Scorpion

Daca nu ti-a spus cineva verde in fata un lucru dur, jignitor, umilitor inseamna ca nu ai intalnit pana acum un Scorpion. Pentru el nu conteaza pe cine are in fata. El raneste fara pic de jena, folosind cuvinte grosolane. Mai mult, este genul de persoana care isi aroga meritele celorlalti, cu alte cuvinte, tu muncesti si el culege laurii. Nu prea stii niciodata la ce sa te astepti de la el, la ce va scoate pe gura in urmatorul moment. Cine il supara sa se astepte la o razbunare crunta.