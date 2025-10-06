Potrivit surselor, oficialii îl vor întreba pe acesta dacă acceptă să fie predat autorităților române.

Dacă acesta va accepta, va fi trimis direct în România, fără ca dosarul să mai ajungă în fața instanței. În schimb, dacă va fi un răspuns negativ, cazul va fi trimis în fața unei instanțe elene, care va analiza mandatul european.

Fostul edil al Capitalei a fost condamnat definitiv, în anul 2022, pentru mai multe fapte de corupție, după ce a primit 25.000 de euro la locuința sa din Ciolpani de la un fost șef al Administrației Cimitirelor.

Ministerul Justiției a anunțat că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei.

Sorin Oprescu este condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani. Acesta fusese arestat inițial în 2022, însă predarea către România a fost refuzată.