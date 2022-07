S-a intamplat joi, 14 iulie 2022, in dosarul omului de afaceri din Iasi Ioan Zapodeanu, iar decizia apartine judecatoarelor ICCJ Lavinia Lefterache, Lucia Tatiana Rog si Alina Ioana Ilie. Astfel, Lefterache, Rog si Ilie au admis in principiu contestatia in anulare formulata de aparatorul lui Zapodeanu, avocatul Catalin Boacna, din Baroul Iasi, impotriva deciziei de condamnare la 4 ani inchisoare cu executare, pronuntata tot de ICCJ la 15 decembrie 2021, intr-un dosar de abuz in serviciu si spalare de bani. Contestatia in anulare a fost formulata pe motiv ca faptele pentru care Zapodeanu fusese trimis in judecata erau prescrise la data condamnarii sale, mai exact termenul general de prescriptie se implinise in 2018.

De asemenea, completul format din judecatoarele Lavinia Lefterache, Lucia Tatiana Rog si Ioana Alina Ilie de la Inalta Curte au dispus punerea in libertate de indata a lui Ioan Zapodeanu, suspendand judecarea fondului contestatiei in anulare pana cand Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ICCJ se va pronunta pe sesizarile primite din instante privind aplicarea Deciziilor CCR 297/2018 si 358/2022, scrie luju.ro

Judecatoarele Lavinia Lefterache, Lucia Tatiana Rog si Alina Ioana Ilie au admis in principiu contestatia in anulare formulata si de o alta inculpata din dosar, aceasta aflandu-se insa in libertate, in conditiile in care a fost condamnata la 3 ani inchisoare cu suspendare.