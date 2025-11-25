Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiecare dintre aceștia ar fi cerut sau primit sume între 50 și 150 de lei pentru servicii efectuate în afara cadrului legal.

Anchetatorii susțin că, în timpul programului de lucru, agenții efectuau diverse operațiuni – de la înmatriculări provizorii și definitive până la radieri – percepând bani peste tarifele prevăzute de lege. Diferențele nu erau trecute în chitanțe și nici nu erau returnate cetățenilor, fiind însușite de polițiști cu titlu de mită.

Cum funcționa mecanismul ilegal

Conform probelor strânse, cei patru acceptau dosare depuse de persoane care nu aveau drept legal să reprezinte proprietarii vehiculelor. Documentele erau primite fie de la intermediari care nu figurau în contractele de vânzare-cumpărare, fie fără procuri autentice, așa cum prevede legislația. De asemenea, polițiștii procesau și dosare depuse fără programare, încălcând procedura standard.

Pentru fiecare astfel de „favor”, agenții ar fi cerut sau acceptat mici sume de bani, transformând procedurile administrative într-un sistem paralel, bazat pe plăți informale.

Rețineri și măsuri legale

Cei patru agenți au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de luare de mită în formă continuată. Procurorii urmează să îi prezinte judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Investigația a fost realizată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj împreună cu ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție – structurile Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Argeș –, precum și cu sprijinul D.G.A. – Structura Centrală.