Senatul a aprobat, cu majoritate covârșitoare (112 voturi „pentru”), propunerea ce modifică Legea Poliției Locale nr. 155/2010, oferind autoritate și cadru legal polițiștilor locali pentru înregistrarea acțiunilor din teren prin intermediul camerelor bodycam. Camera Deputaților urmează să fie forul decizional care va hotărî adoptarea definitivă a proiectului.

Dispozitivele pot fi folosite fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul acțiunilor de legitimare, conducere la secție, controale preventive sau intervenții ce implică uzul de armă, precum și pentru sancționarea încălcărilor legale referitoare la animalele agresive, parcări neregulamentare, circulație în zone speciale, protecția mediului, domeniul construcțiilor și respectarea normelor de conviețuire.​

„În scopul aplicării principiilor încrederii, deschiderii, transparenţei, răspunderii, responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali care au în dotare înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera au obligaţia să le utilizeze pentru înregistrarea de acţiuni desfăşurate în locuri publice în limitele competenţelor stabilite de lege, fără consimţământul persoanelor vizate”, prevede actul normativ.

Polițiștii locali trebuie să informeze, pe cât posibil, persoanele vizate că acțiunea este înregistrată, iar existența bodycam-urilor va fi semnalizată vizibil atât pe uniformă, cât și prin mijloace publice. Datele vor fi păstrate maxim șase luni, dacă nu sunt necesare în cazuri judiciare, și sunt supuse controlului Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor, care raportează Senatului. Încălcarea regulilor atrage răspundere disciplinară, contravențională sau penală.​

„În măsura în care circumstanţele permit, poliţiştii locali au obligaţia să informeze persoanele vizate că acestea sunt înregistrate prin intermediul înregistrărilor audio-video portabile de tip Body Worn Camera. Structurile de Poliţie locală sunt obligate să comunice publicului dotarea poliţiştilor locali cu înregistratoare audio-video portabile prin afişarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora şi prin publicarea informaţiilor relevante", mai prevede proiectul.

Procedurile de folosire și gestionare a datelor vor fi stabilite prin ordin comun al miniștrilor Afacerilor Interne și Dezvoltării, iar autoritățile locale vor avea posibilitatea să elaboreze planuri de implementare și să aloce resurse. Potrivit inițiatorilor, intervențiile poliției vor fi mult mai bine documentate, crescând atât transparența, cât și siguranța cetățenilor și a agenților.

Înregistrările pot fi folosite ca probe pentru clarificarea situațiilor din teren, fără schimbarea atribuțiilor Poliției Locale, ci cu modernizarea cadrului legal al activității.​