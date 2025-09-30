Cum a fost depistat

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anunțat marți că acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în cadrul unei operațiuni de identificare a persoanelor căutate la nivel internațional. În urma exploatării rapide a unor informații, suspectul a fost localizat și reținut.

Autoritățile spaniole au emis pe numele său un mandat european de arestare, pentru punerea în aplicare a pedepsei de 19 ani de închisoare.

Măsurile luate

După capturare, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Procurorii au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În perioada următoare, el va fi prezentat Curții de Apel Craiova, care urmează să decidă asupra emiterii mandatului de arestare și asupra procedurii de extrădare.

