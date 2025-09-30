Cu toate ca procesul programat astăzi juca un rol cheie în dosar, acesta a fost amânat.

Ce se întâmplă în dosarele lui Călin Georgescu care au ajuns pe masa judecătorilor?

Astăzi, ar fi trebuit să aibă loc un proces extrem de important la Judecătoria Sectorului 1, unde Călin Georgescu, liderul suveraniștilor urma să se prezinte în fața magistraților. Pentru termenul de azi, s-ar fi verificat măsuri și excepții dispuse de către judecătorul de cameră preliminară în primul dosar penal trimis în judecată chiar de către procurorii de la Parchetul General. Din cauza grevei, fără precedent, din sistemul judiciar asupra reformei pensiilor speciale toată activitatea instanțelor și a parchetelor din întreaga țară este paralizată.

Se va amâna pentru a doua oară acest termen care ar fi trebuit să aibă loc astăzi. Când va avea loc acesta este greu de spus, greu de văzut, având în vedere că totul depinde de decizia Curții Constituționale din data de 8 octombrie. Pe de altă parte, este important de precizat că acest control judiciar se termină la finalul acestei luni, în momentul în care Călin Georgescu se va prezenta din nou în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Se va stabili dacă se va prelungi în plus măsura controlului judiciar pentru alte 60 de zile, dispusă încă din luna februarie.

Între timp, vorbim despre presiuni fără precedent asupra acestor anchete penale, dar și asupra cercetărilor care sunt făcute de către procurorii de la Parchetul General. Președintele Nicușor Dan afirmă că are informații și deține multe detalii extrem de importante din cadrul acestor anchete, iar Traian Băsescu, fostul șef de stat menționează că rechizitoriul în al doilea dosar trimis în judecată pe masa magistraților la Curtea de Apel București, era făcut public încă de la trimiterea în judecată. Al doilea dosar penal se află în aceste momente înregistrat pe rolul Curții de Apel București și urmează să se fixeze un termen în acest sens.