„Am spus mai devreme. Știu, nu este iertare. Atenție! Este ceva mai mult decât asta. Este mulțumirea. Eu întotdeauna am spus. Cei mai severi prieteni. Adică, cu ajutorul lor, eu m-am întărit în această perioadă. A fost o perioadă extraordinar de bună. A fost, în primul rând, smerenia pentru tine ca om, care este esențială. A fost înțelegerea întregii situații, care numai în avantajul meu și numai în avantajul nostru a fost. Și, peste toate, știți, e foarte frumos când se curăță lucrurile în jurul tău. Și ai doar o mână de prieteni sau o mână de viteji, în cazul meu, de care sunt foarte onorat și foarte mândru, care ne înțelegem din priviri, și așa va fi toată țara. Adică toți pentru unul și unul pentru toți.

„Am fost trădat de oameni foarte apropiați”

Sigur că am fost trădat de oameni foarte apropiați. În primul rând, arealul zilei de 3-4 îmi spunea că e prea simplu. 3-4 decembrie, bineînțeles. Până pe data de 6 decembrie. Da, 3-4 decembrie. Eu vorbesc de 3-4. Adică vă spun precis cum gândeam atunci. Asta va rămâne asumat. Era clar că după zeci de ani, în care sistemul știa dinainte ce împarte, cum se împarte, cum se duce. Am vorbit și cu Ion Cristoiu și cu alții invitați despre sistemu. Și de aici au fost unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.

Pentru că toată cheia a fost de conspirație, pentru că ei nu au nimic de-a face cu Dumnezeu. Și doi, și puțină credință. Nu m-a durut trădarea apropiaților, ci m-a bucurat. Toate aceste atacuri, exact cum v-am spus mai devreme, nu vreau să repet, evident. Dosarele și așa mai departe. Toate au o însemnătate a lor. Toate.

„Dictatura perfectă are imaginea unei democrații”

Pentru că fiecare... de-asta vă dați seama ce răni adânci au acești oameni, ca să facă asemenea acte. Adică eu am o compasiune pentru ceea ce ei suferă în tăcere. De pe vremea copilăriei, de pe alte meridiane, știu ce or fi făcut.

Și atunci, toată această acțiune a lor este frustrarea care îi apasă puternic și în care ei nu înțeleg că este încă, dar vor înțelege că au lovit în toată lumea. Știți care este dictatura perfectă? Dictatura perfectă are imaginea unei democrații în care pușcăria este fără ziduri și în care prizonierii nu au niciun interes să evadeze. Nici măcar nu gândesc motivul deloc.

Nici nu le trece prin minte să se elibereze. S-a creat un sistem de sclavie în care prin divertisment și consumerism ei își adulează călăii”, a declarat Călin Georgescu.