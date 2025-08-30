Declarații ambigue care au alimentat suspiciunile

Speculațiile au fost amplificate de un interviu recent acordat de vicepreședintele J. D. Vance publicației USA Today. Întrebat despre sănătatea liderului de la Casa Albă, acesta a încercat să liniștească temerile, dar a introdus și o notă de incertitudine:

„Președintele este plin de energie și lucrează din greu pentru poporul american. Sigur, tragedii se pot întâmpla, dar am încredere că își va duce mandatul până la capăt. Dacă, ferească Dumnezeu, s-ar produce o nenorocire, experiența acumulată în ultimele luni m-ar ajuta să fac față situației”, a spus Vance.

Afirmația a fost interpretată de mulți ca o aluzie nefericită, care nu a făcut decât să aprindă spiritele.

Sănătatea lui Trump, sub lupa opiniei publice

Liderul de la Casa Albă fusese deja subiect de discuții după ce, în apariții recente, a fost observată o echimoză pe mâna sa. În iulie, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt confirmase că președintele suferă de o „insuficiență venoasă cronică”, însă asigurase că starea sa generală este bună.

Absența din agenda publică – vineri, sâmbătă și duminică, site-ul Casei Albe afișând că „nu există evenimente oficiale programate” – a fost considerată de unii internauți drept dovada că ceva nu este în regulă.

Teorii și comparații

Unii utilizatori au comparat situația cu zvonurile care au precedat decesul reginei Elisabeta a II-a, când știrile false au circulat chiar înaintea anunțului oficial al Palatului Buckingham. Alții au ironizat teoriile conspirației, susținând că Trump ar fi de fapt ocupat cu un turneu de golf.

Pe lângă hashtagurile alarmiste, pe X au apărut și expresii precum „Trump dead proof”, prin care internauții cer dovezi clare că liderul american este în viață.

Casa Albă nu a oferit încă o poziție oficială față de aceste zvonuri, iar Donald Trump nu a apărut public pentru a le dezminți personal.