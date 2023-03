Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez „The Yomiuri Shimbun” că nu a primit propuneri din partea Chinei de a purta negocieri cu liderul Xi Jinping.

Zelenski susţine că a transmis Beijingului, pe canale diplomatice, că dorește un astfel de dialog.

China a propus un „plan de pace” pentru rezolvarea conflictului, însă Zelenski a subliniat că nu a primit nicio propunere în acest sens și a adăugat că a cerut Beijingului cooperarea pentru planul de pace în 10 puncte propus de partea ucraineană și organizarea unei reuniuni la nivel înalt, reelatează RADOR.

Președintele Ucrainei s-a arătat însă sceptic față de „planul de pace” din 12 puncte propus de China, prin care se cere o încetare a focului și discuții de pace între Rusia și Ucraina și în care se menționează, totodată, că „respectul pentru suveranitatea și integritatea teritorială” trebuie să fie pe primul loc.

„Nu am primit o propunere din China de a fi mediator. Nu am primit o propunere de a mă întâlni. Dar am transmis mesaje directe, pe canale diplomatice, că vreau să vorbesc cu liderul chinez, Xi Jinping” – a afirmat Zelenski.

Anterior, cancelaria prezidenţială de la Kiev a transmis că o conversație între președintele Ucrainei și liderul chinez este în curs de planificare, dar au apărut anumite dificultăți în organizarea acesteia, din cauza poziției Beijingului.

În timpul recentei vizite a liderului chinez, Xi Jinping, la Moscova, presa a relatat că, după negocierile cu dictatorul rus, Vladimir Putin, preşedintele Chinei l-ar putea suna pe omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, potrivit aceleiași publicații citate mai sus.