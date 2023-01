Zelenski a afirmat, în mesajul video transmis sâmbătă seară, că în urma atacului de la Kostiantinivka, regiunea Doneţk, unde ruşii au folosit rachete S-300, lovind patru clădiri rezidenţiale, s-au înregistrat 17 victime: 3 morţi şi 14 răniţi.

”Astfel de bombardamente sunt, din păcate, o realitate în fiecare zi pe teritoriul nostru, unde Armata Rusă ajunge cu astfel de rachete. Donbas, Harkov, sudul ţării. Am fi putut opri această teroare rusească dacă am fi avut rachetele necesare pentru armata noastră. Aşa încât teroriştii să nu aibă sentimentul că vor scăpa nepedepsiţi. Ucraina are nevoie de rachete cu rază lungă de acţiune, în special pentru a elimina această posibilitate a ocupanţilor de a-şi plasa lansatoarele de rachete undeva departe de linia frontului şi a distruge oraşe ucrainene”, a explicat el.

El le-a mulţumit celor care ”înţeleg că nu pot exista tabuuri în livrarea de arme care să asigure protecţie împotriva terorii ruseşti”.

Zelenski a menţionat că va face totul pentru a obţine aceste rachete, în special ATACMS.

Zelenski a anunțat că a transmis o scrisoare şefilor federaţiilor sportive pentru a face organizaţiile sportive să revină la adevăratele principii olimpice.

”Apelul este simplu şi cinstit – să se stabilească prin decizie a Comitetului Olimpic Internaţional, care din păcate vrea să deschidă sporturile influenţei şi propagandei statului terorist. Dacă atleţii ruşi participă la competiţiile internaţionale, va fi doar o chestiune de timp până vor începe să justifice agresiunea Rusiei şi folosirea simbolurilor terorii. Şi e doar o chesiune de timp până când Kremlinul va începe să folosească «flexibilitatea» fără principii a Comitetului Olimpic Internaţional pentru a spune că lumea este de acord să facă concesii agresorului”, a declarat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a mai anunțat și că a semnat un decret prin care se implementează o decizie privind sancţionarea unor entităţi legale şi persoane folosite de statul agresor pentru a transporta echipament militar şi soldaţi pe calea ferată.

”Sunt vizate 185 de companii şi persoane. Bunurile lor din Ucraina sunt blocate, iar proprietăţile disponibile vor fi folosite pentru apărarea noastră. Vom lucra pentru a ne asigura că astfel de blocaje vor fi aplicate şi de alte ţări”, a detaliat el.