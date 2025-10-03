Această rememorare personală a lui Putin vine într-un context geopolitic tensionat, dar adaugă o notă neașteptat de intimă în relațiile dintre liderii mondiali.

Liderul de la Kremlin a făcut referire la vizita sa oficială din 2001 în Marea Britanie, când a fost găzduit de Blair la reședința tradițională a premierilor britanici. De altfel, de-a lungul timpului, relația dintre cei doi a fost marcată de mai multe colaborări diplomatice, inclusiv proiecte susținute de guvernul britanic în Rusia, în valoare de peste 35 de milioane de lire sterline, scrie Metro.

Dezvăluirile liderului de la Kremlin vin în cntextul în care Tony Blair este implicat în planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza,. Deși implicarea sa a stârnit controverse, unii experți consideră că experiența sa diplomatică ar putea fi benefică în negocieri.