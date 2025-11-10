Șeful guvernului de la Budapesta a precizat că, fără acest acord, aplicarea sancțiunilor americane asupra resurselor energetice rusești ar fi dus la o dublare sau chiar triplare a facturilor din gospodăriile Ungariei chiar înainte de Crăciun, precum și la o scumpire cu circa 1.000 de forinți (de la aproximativ 600, cât este în prezent) a prețului unui litru de benzină în Ungaria.

„Ar fi fost un adevărat dezastru. Am reușit să evităm acest pericol. În acest fel, familiile maghiare vor avea Crăciunul pe care și-l doresc. (...) Nu este o exagerare să spun că am purtat cele mai importante negocieri de până acum în acest an”, a mai spus Orban.

