Gardul metalic va avea o lungime totală de peste 400 de kilometri, de-a lungul frontierei polono-belaruse, iar înălțimea sa va măsura peste 5 metri. Și pentru că este proiectat în sprijinul grănicerilor, zidul va fi prevăzut cu camere de supraveghere și cu detectoare de mișcare.

Today marks the start of construction of the permanent border wall between Poland & Belarus.



The wall will be 5.5m tall, stretch over 186km of the border and fitted with electronic surveillance.



It\"s the largest investment of the Polish Border Guards, at almost €350m. pic.twitter.com/7zHHNBv99p