VIDEO Momente de groază într-un avion comercial. Un motor a luat foc în zbor!

Problemele au apărut la scurt timp după ce avionul de tip Boeing 777 a decolat de pe Aeroportul Internațional din Los Angeles. Un pasager a filmat cum a început să iasă fum și apoi flăcări dintr-unul din cele două motoare ale aeronavei, care se îndrepta spre Manila, potrivit abc7.com.

“Am văzut flashuri de lumină și am crezut că sunt de la soare. Apoi am auzit apoi ‘boom, boom, boom’ și când m-am uitat pe geam am văzut bile de foc care ieșeau din motor”, a povestit Walter Baumann.

Pilotul a reușit să readucă aeronava la sol în siguranță, după 20 de minute, cu toate că avea un singur motor funcțional. Nicio persoană nu a fost rănită în incident, precizează un purtător de cuvânt al Administrației Federale a Aviației din SUA.