Grănicerii polonezi afirmă că au înregistrat 468 de tentative de trecere a frontierei de către migranți doar miercuri, și aproape 600 în ziua anterioară, o parte din acestea fiind „eforturi pe scară largă” a unor grupuri de peste 100 de persoane care au încercat să taie gardul ridicat la granița estică a Uniunii Europene, relatează CNN.

Un purtător de cuvânt al grănicerilor polonezi a declarat săptămâna aceasta pentru CNN că unii migranți au fost împinși înspre bariere de forțele de securitate bieloruse.



Un număr mare de persoane se află acum în partea bielorusă a trecerii de frontieră de la Kuznica pe care autoritățile au închis-o marți.

This is how food is handed out in a #migrant camp on the Belarusian-Polish border pic.twitter.com/7QEDMnZC2H — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2021



Jurnaliștii și voluntarii organizațiilor umanitare nu pot călători în zonă din cauza unei zone de excluziune care a intrat în vigoare după ce Polonia a declarat starea de urgență. Doar rezidenților locali li se permite să intre în zonă după ce își prezintă documentele de identitate.

This is how the center of #Minsk looks like today pic.twitter.com/S9rxwmFrFR — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2021

Însă imagini distribuite pe platformele social media, surprinse de cealaltă parte a frontierei arată amploarea crizei umanitare, mii de persoane călcându-se în picioare pentru a primi din puținele alimente oferite de autoritățile bieloruse.