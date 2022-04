Cel puțin patru persoane rănite sunt în stare critică.

„Există cinci răniți, dintre care unul este în stare critică”, a declarat Eli Bin, directorul Magen David Adom, echivalentul Crucii Roșii israeliene. Atacul a avut loc pe strada Dizengoff, unde se află zeci de baruri care sunt adesea aglomerate în nopțile de joi.

🇮🇱🚨 — TERROR IN TEL AVIV: Many running for their lives as the shooting attack unfolds. pic.twitter.com/4Ribo8vPvZ