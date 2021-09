Oamenii spun în comentarii că viitorul micuților se arată a fi unul întunecat și dureros.

Merry-go-round of a war-zone.



These children are facing a dark future under the #Talibans . Our struggle is for their future and the future of generations to come.



Support the #Resistance#Afghanistan#PANJSHIR pic.twitter.com/gR8TkXYbVF