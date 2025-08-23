În ceea ce priveşte încălcarea legii, a fost o abatere minoră, dar i-ar fi putut aduce o amendă de până la 2.500 de lire sterline (3.380 de dolari), relatează The Associated Press.
Incidentul a fost catalogat drept o „neglijenţă administrativă” de către purtătorul de cuvânt al oficialului britanic, care a precizat că permisul necesar a fost obținut ulterior, iar persoana implicată s-a autodenunțat în fața autorităților competente.
Pe 8 august, David Lammy l-a primit pe Vance și pe familia acestuia la reședința sa din sudul Londrei, în cadrul unei vizite de vacanță în Marea Britanie. Cei doi au petrecut timp împreună, inclusiv la o partidă de pescuit, iar Vance i-a oferit lui Lammy câteva trucuri inspirate din stilul de pescuit practicat în Kentucky. Din păcate pentru gazdă, lecțiile nu s-au dovedit eficiente.
„Singura tensiune în relaţia noastră specială este că toţi copiii mei au prins peşte, dar ministrul de externe nu”, a glumit Vance după întâlnire.
A real pleasure to welcome my friend @JDVance and his family to Chevening.— David Lammy (@DavidLammy) August 8, 2025
Before beginning our bilateral, the Vice President gave me fishing tips, Kentucky style.
The special relationship makes the UK and the US stronger, safer and better off. pic.twitter.com/MvadqvbpMB