În ceea ce priveşte încălcarea legii, a fost o abatere minoră, dar i-ar fi putut aduce o amendă de până la 2.500 de lire sterline (3.380 de dolari), relatează The Associated Press.

Incidentul a fost catalogat drept o „neglijenţă administrativă” de către purtătorul de cuvânt al oficialului britanic, care a precizat că permisul necesar a fost obținut ulterior, iar persoana implicată s-a autodenunțat în fața autorităților competente.

Pe 8 august, David Lammy l-a primit pe Vance și pe familia acestuia la reședința sa din sudul Londrei, în cadrul unei vizite de vacanță în Marea Britanie. Cei doi au petrecut timp împreună, inclusiv la o partidă de pescuit, iar Vance i-a oferit lui Lammy câteva trucuri inspirate din stilul de pescuit practicat în Kentucky. Din păcate pentru gazdă, lecțiile nu s-au dovedit eficiente.

„Singura tensiune în relaţia noastră specială este că toţi copiii mei au prins peşte, dar ministrul de externe nu”, a glumit Vance după întâlnire.