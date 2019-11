Ungaria se retrage de la Eurovision 2020 pentru că este „prea gay”

2019-11-27 19:45:57 Helmut

Ok, sa zicem ca Eurovisionul are priza (si) la publicul gay. Asa, si? Asta e un motiv suficient ca sa-l interzici intr-o tara intreaga, in care se respecta drepturile omului, inclusiv ale minoritatilor sexuale?! Ehe, se indreapta si Ungaria cu pasi repezi spre un regim totalitarist "putinian", sau ceausist, daca vreti, in care conducatorul "iubit", obligatoriu inapoiat in gandire, are intotdeauna dreptate si se face totul dupa cum ii e pofta acestuia. Iata ca se poate mai rau ca in Romania...