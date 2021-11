Acest procent este parțial o ciudățenie statistică – ratele de vaccinare sunt calculate de autoritățile sanitare italiene în funcție de populația oficială a unui oraș sau sat și, teoretic, pot crește peste 100% dacă sunt imunizate acolo destule persoane care nu au domiciliul acolo oficial – dar Palazzo Adriano, unde a fost filmat cunoscutul film Cinema Paradiso, este după orice standard o comunitate bine vaccinată.

O bună parte a populației a făcut sau s-a programat deja pentru o a treia doză, relatează The Guardian.

Campanie de informare eficientă

Cu o populație de 2.100 de locuitori, Palazzo Adriano este unul dintre cele peste 5.500 de sate italiene cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Cele mai multe au fost grav afectate de tinerii care pleacă să-și caute de lucru în alte țări sau orașe mari. Aceste sate au o vârstă medie de peste 60 de ani. Dacă virusul s-ar răspândi printre aceste populații, aceste sate ar risca să fie șterse de pe hartă.

„În martie trecut, ne-am temut de ce e mai rău”, spune Salvatore Spata, 54 de ani, consilierul pentru cultură al satului. „O călugăriță și un preot, care veneau dintr-un alt oraș și care nu știau că sunt pozitivi, au infectat câțiva locuitori, provocând un focar care a afectat aproximativ 16 locuitori. Din fericire, în acele zile, începuse campania de vaccinare.”

Acesta a descris efortul de vaccinare drept „o campanie extraordinară care a mers din gură în gură”, o rețea umană. „Cel puțin un reprezentant al fiecărei familii din sat trece prin această piață, în fiecare zi. Am profitat de acele relații strânse dintre rude și prieteni pentru a răspândi campania de vaccinare. Tot ce trebuia să facem este să informăm fiecare persoană pe care am întâlnit-o, amintindu-le să se vaccineze și, a doua zi, rudele lor s-au prezentat în laborator pentru vaccin.”

Acolo unde au existat îngrijorări cu privire la vaccin, satul a înființat un grup de WhatsApp de sute cu locuitori pentru a le discuta. „În acest grup, am răspuns la știrile false și am asigurat oamenii cu privire la siguranța vaccinurilor”, a spus Granà. „Sunt convins că, dacă am fi răspândit informații greșite despre pericolele vaccinurilor, astăzi am fi aici să vă spunem o altă poveste – aceea a zecilor de morți din cauza COVID-ului care ar fi riscat să înjumătățească numărul locuitorilor acestui sat.”