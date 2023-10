Ambasadorul Israelului în Franţa, Raphael Morav, a admis sâmbătă posibilitatea unui eşec al serviciilor de informaţii israeliene, precum şi o pregătire insuficientă a ţării sale în faţa ofensivei Hamas, în interviuri cu media franceze, relatează AFP.



"Dacă am fi avut o minimă informaţie, am fi luat măsuri pentru a contraataca. Am fi fost pregătiţi. Deci trebuie să fi fost un eşec la nivelul serviciilor de informaţii, nu ascund acest lucru. Acum ce este important este să dăm o ripostă adecvată acestui atac", a declarat diplomatul israelian pe canalul TV BFM.



"Ca urmare a acestei surprize, nu am fost pregătiţi suficient, se poate spune deloc", a spus acesta pe postul Europe 1, adăugând că "trebuie desprinse învăţăminte", într-un context în care serviciile de securitate israeliene sunt reputate pentru eficacitatea lor, notează AFP. "Scopul este să nu se mai repete", a mai menţionat el.