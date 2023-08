Administrația Vladimir Putin a lansat deja alegerile anticipate în Ucraina. Conducerile impuse de ruși din zonele ocupate Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson au deschis deja votul anticipat.

Sunt pregătirile pentru scrutinul din 10 septembrie din cele 4 zone ocupate din Ucraina, anexate ilegal în urmă cu un an, în septembrie 2022. În realitate, Rusia ocupă un pic mai puţin de 20% din teritoriul Ucranei. Este vorba despre Peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, apoi aproape întreaga regiune Lugansk şi o din Doneţk, Zaporojie şi Herson.

😡Russia is preparing another sham election in occupied Ukraine #StopRussianAggression https://t.co/kPmza19l45