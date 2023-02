Un supravieţuitor a fost scos de sub dărâmături vineri, la 278 de ore după seismul care a devastat, pe 6 februarie, Turcia, a anunţat pe Twitter ministrul Sănătăţii, Fahrettin Koca, potrivit AFP.



Bărbatul, Hakan Yasinoglu, care are 45 de ani, potrivit postului privat de televiziune NTV, a fost descoperit în cea de-a 12-a zi după catastrofă în ruinele unei clădiri din provincia Hatay, situată în apropiere de graniţa cu Siria, unde se află oraşul Antakya, complet distrus.



Bărbatul a fost extras de sub un munte de moloz, potrivit unei înregistrări video distribuite de primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, care a mobilizat echipele de ajutor ale municipalităţii în zonele sinistrate.



Alte trei persoane au fost recuperate recent de sub dărâmături tot în centrul Antakya: doi bărbaţi de 33 de ani, respectiv 26 de ani au fost salvaţi la ''261 de ore'' după seism, iar un băiat de 14 ani cu puţin timp înaintea acestora, a anunţat vineri dimineaţă Koca.



Cel mai recent bilanţ oficial al seismului cu magnitudinea 7,8, care a lovit Turcia şi Siria pe 6 februarie la ora 04:00 dimineaţa (01:00 GMT) depăşeşte 41.000 de morţi.



Şansele găsirii altor supravieţuitori sunt de acum înainte destul de slabe în jurul epicentrului seismului mai ales în nord, în regiuni muntoase cum ar fi Kahramanmaras sau chiar Elbistan şi Adiyaman, unde temperatura din termometre a coborât noaptea până la -15 grade Celsius, au constatat jurnaliştii AFP.