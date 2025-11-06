Bărbatul, care lucra într-o secție de îngrijiri paliative a spitalului din Würselen, lângă Aachen, a fost condamnat și pentru 27 de tentative de omor, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres.

Crime comise în timpul gărzilor de noapte

Ancheta a arătat că faptele s-au petrecut între decembrie 2023 și mai 2024, perioadă în care infirmierul ar fi administrat pacienților supradoze de sedative și analgezice. Majoritatea victimelor erau persoane în vârstă, internate pentru îngrijiri la final de viață.

Potrivit procurorilor, scopul bărbatului nu era acela de a le curma suferința, ci de a-și reduce volumul de muncă în timpul turelor de noapte.

„Dorea să-i imobilizeze pentru a avea cât mai puțin de făcut. Își îndeplinea atribuțiile fără empatie, cu indiferență și iritare față de pacienții care necesitau îngrijiri intense”, se arată în dosarul de acuzare.

Judecătorii: detenție pe viață fără posibilitate de eliberare

Tribunalul a urmat solicitarea procurorilor și a decis ca, din cauza gravității faptelor, condamnatul să nu poată fi eliberat condiționat după 15 ani, așa cum prevede legislația germană în mod obișnuit. Avocații apărării ceruseră achitarea acestuia, susținând că unele decese ar fi putut avea cauze naturale.

În timpul procesului, care a început în luna martie, numărul victimelor confirmate a crescut de la nouă la zece, pe măsură ce anchetatorii au descoperit noi probe. Parchetul din Aachen a anunțat că au fost efectuate exhumări suplimentare, existând suspiciuni că numărul real al victimelor ar putea fi mai mare, ceea ce ar putea duce la un al doilea proces.

Cazuri similare în Germania

Tragedia readuce în atenție o serie de cazuri similare care au zguduit sistemul medical german în ultimele decenii. În iulie 2024, la Berlin, a început procesul unui medic specializat în îngrijiri paliative la domiciliu, acuzat că ar fi ucis 15 pacienți – și suspectat că ar fi făcut zeci de alte victime. Acesta ar fi administrat o combinație letală de sedative și relaxante musculare, provocând stop respirator, iar în unele cazuri ar fi incendiat locuințele victimelor pentru a-și ascunde urmele.

Țara aceasta a fost de asemenea marcată de cazul lui Niels Högel, un fost infirmier condamnat în 2019 la închisoare pe viață pentru uciderea a cel puțin 85 de pacienți în două spitale din nordul țării. Psihiatrii l-au diagnosticat atunci cu o „tulburare narcisică severă”, iar cazul său a devenit cel mai grav din istoria medicală a Germaniei moderne.