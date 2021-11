Realitatea PLUS

În schimbul vaccinării, vizitatorii primesc o sesiune gratuită de 30 de minute într-un „club de saună” cu o „doamnă la alegere”.

Prin această inițiativă, patronii bordelului speră să crească rata de vaccinare, dar și numărul de clienți care a scăzut din cauza pandemiei.

„Practic, mă uitam la statistici și am citit că avem nevoie de vreo 70-75% pentru a ajunge la imunitatea de turmă, dar în prezent suntem doar la 63%. Și atunci am observat în statistici că foarte mulți bărbați, foarte mulți bărbați cu un trecut migrator, practic refuză vaccinarea sau nici nu știu că poți fi vaccinați. Și din moment ce ajungem de fapt la acest grup țintă, am decis să înființăm o [clinică] de vaccinare aici”, a precizat Peter Laskaris, managerul bordelului.

Austria are o rată de vaccinare de 64%, una dintre cele mai scăzute din Europa de Vest. Asta a determinat guvernul să impună restricții mai dure. Nevaccinații nu au acces în cafenele, restaurante și saloane de înfrumusețare.

„Oricum m-aș fi vaccinat, dar regulile impuse cu siguranță au accelerat puțin lucrurile. Și din moment ce un cunoscut de-al meu a organizat această acțiune, m-am gândit „Hai să mergem!”. Cred că acest lucru este perfect în regulă, deoarece putem obține o rată de imunizare mai bună în acest fel și asta este necesar pentru a pune capăt pandemiei la un moment dat”, a afirmat Gerhard, un client vaccinat.

Cancelarul Alexander Schallenberg a spus că cele mai recente măsuri ale Austriei pentru a combate răspândirea coronavirusului vor rămâne probabil în vigoare de Crăciun și Anul Nou.