Ucraina ar trebui să investigheze posibila folosire a armatei sale a mii de mine antipersonal lansate cu rachete în și în jurul orașului Izium din estul țării, în regiunea Harkov, atunci când forțele ruse au ocupat zona, a anunțat marți Human Rights Watch.

Organizația americană pentru apărarea drepturilor omului atenționează că minele prezente în regiunea Izium au fost folosite împotriva forțelor ruse, însă mulți civili au fost mutilați de acest tip de mine.

HRW a anunțat că a documentat numeroase cazuri în care rachete care transportau mine antipersonal PFM, numite și „mine fluture” sau „mine petale”, au fost lansate în zonele ocupate de ruși din apropierea instalațiilor militare ruse. Organizația amintește că Ucraina este parte la Tratatul de interzicere a minelor din 1997, care se referă și la orice utilizare a minelor antipersonal.

Forțele ruse au folosit mine antipersonal în mai multe zone din Ucraina, inclusiv capcane activate de victime, de la invazia sa pe scară largă a Ucrainei începută pe 24 februarie 2022. Deși Human Rights Watch a publicat anterior trei rapoarte care documentau utilizarea de către forțele ruse a minelor antipersonal în Ucraina, Rusia și Ucraina au negat, fiecare, că ar folosi acest tip de mine antipersonal. „Mine fluture” au fost descoperite în iulie 2022 în regiunea Donețk, ocupată de Rusia, când Rusia a început din nou ofensiva în Donbas și în alte teritorii, ca Zaporojie și Herson, teritorii alipite ulterior, ilegal, la Federația Rusă, în septembrie 2022.

„Ucraina ar trebui să ancheteze posibila utilizare de către armata sa a mii de mine antipersonal răspândite de rachete în orașul Izium dar și în jurul lui, în momentul în care forțele ruse au ocupat zona", atenționează Human Rights Watch într-un document și amintește că forțele ruse au utilizat și ele mine antipersonal în diverse regiuni ale Ucrainei, de la începutul invaziei, în urmă cu aproape cu an.

La Izium au fost descoperite numeroase "mine fluture", de fabricație sovietică, lansate cu rachete. Ele au fost găsite în mai multe zone în care se aflau forțele ruse, iar HRW notează că acestea au fost ținta minelor, relatează RFI România, care citează documentul organizației.

Forțele ucrainene ar fi aruncat mine în zona de la Izium ceea ce a făcut victime printre civili.

„Acestea prezintă un risc continuu. Forțele ruse au folosit în mod repetat mine antipersonal și au comis atrocități în toată țara, dar acest lucru nu justifică utilizarea ucraineană a acestor arme interzise”, a avertizat Steve Goose, directorul diviziei de arme al Human Rights Watch.

Avertismentul HWR vine în același timp cu cel al specialiștilor despre cce pericol reprezintă Ucraina din cauza minelor. Războiul din Ucraina va avea urmări zeci de ani după ce se va fi sfârșit. Țara invadată de Rusia a devenit cea mai minată din lume, nu se compară cu ce se întâmplă în Siria sau Afganistan, susțin specialiștii în deminare și analiștii militari. Teritoriul Ucrainei este minat într-o proporție de peste 40%, în prezent, fiind cea mai minată țară de pe Pământ, iar explozibilii ascunși peste tot reprezintă un pericol uriaș pentru civili. Acest pericol va persista și după ce acest război se va fi terminat. Specialiștii și militarii ucraineni descoperă constant capcane de toate felurile, dar și explozivi anti-tanc ce pot fi detonați la simpla atingere.

"Minele fluture" au o culoare verde ori maro și sunt umplute cu lichid exploziv. Ïn mod normal, ele dispun de un sistem de autodistrugere, după o anumită perioadă de timp – mai exact după 40 de ore, dar, de multe ori, mecanismul de autodistrugere nu funcționează, amintește HRW.

Orașul Izium a fost recâștigat la mijlocul lui septembrie, de forțele ucrainene. ONG-ul HRW a realizat aici o anchetă la finele lui septembrie – începutul lui octombrie 2022. A stat de vorbă cu mai bine de 100 de martori și a identificat 11 victime ale unor mine fluture. Human Rights Watch a discutat și cu serviciile de sănătate care au numărat circa 50 de civili, dintre care cel puțin 5 copii au fost răniți de aceste mine, în timpul ori după ce s-a încheiat ocupația rusă. Unii dintre ei au rămas fără mâini ori picioare, din cauza acestor mine. HRW a dat mai multe detalii cutremurătoare despre victimele minelor antipersonal - AICI.

Zonele în care au fost găsite mine de tip PFM în Izium și perioadele de folosire a acestora - AICI

Areas and Time Periods of PFM Mine Use in Izium District

HRW amintește că Ucraina este parte a Tratatului Internațional din 1997 privind interzicerea minelor antipersonal, pe care l-a ratificat în 2005, amintește Human Rights Watch și i-a cerut să deschidă o anchetă în acest sens dar și să își distrugă stocurile pe care le mai deține.

Tratatul de la Ottawa sau Tratatul pentru interzicerea minelor terestre interzice complet toate minele antipersonale. 164 de state participă la tratat. China, India, Rusia și Statele Unite, nu fac parte din Convenție.

Ministrul ucrainean al Apărării a precizat, pentr HRW, că, prin intermediul unui document scris, că armata sa respectă toate obligațiile internaționale dar că informații privind tipul armelor utilizate nu pot fi comentate înainte de sfârșitul războiului.

Mark Hiznay, un alt specialist din cadrul HRW a explicat pentru colegii din France24, că "rușii au utilizat, în general, minele fluture pentru a bloca orice posibilitate de retragere a adversarului, pentru a-l face să plătească un preț foarte mare". Acest tip de mine a fost utilizat în Afganistan și în Cecenia pe diverse culoare utilizate pentru retragerea trupelor, pentru a le încetini ori pentru a le opri, mai relatează RFI România.

Sursă Foto: HRW/TheWorkersRights