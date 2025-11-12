Tragedie aviatică în Caucaz: 20 de militari turci au murit în urma prăbușirii unui avion cargo în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan VIDEO

Tragedie aviatică în Caucaz: 20 de militari turci au murit în urma prăbușirii unui avion cargo / Captură video
Tragedie aviatică în Caucaz. Douăzeci de militari turci au murit marți, după ce un avion cargo al armatei Turciei s-a prăbușit în estul Georgiei, a anunțat miercuri Ministerul turc al Apărării. Potrivit autorităților, aeronava efectua un zbor de rutină de transport logistic când a dispărut de pe radar. Echipele de intervenție georgiene și turce au ajuns la locul prăbușirii, iar o anchetă comună urmează să stabilească cauzele tragediei.

Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comunicat până în prezent posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.

Avionul, care decolase de la Gandja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian, marţi după-amiază. Potrivit autorităților turce, epava avionului a fost localizată în cursul aceleiași după-amieze .

Imaginile filmate de martorii accidentului arată un avion care cade învârtindu-se, înainte de a se prăbuşi în depărtare, emanând un nor dens de fum dens.