Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comunicat până în prezent posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.

‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Avionul, care decolase de la Gandja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian, marţi după-amiază. Potrivit autorităților turce, epava avionului a fost localizată în cursul aceleiași după-amieze .

Imaginile filmate de martorii accidentului arată un avion care cade învârtindu-se, înainte de a se prăbuşi în depărtare, emanând un nor dens de fum dens.