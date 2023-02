Ascensiunea politică fulminantă din ultimele luni a fostului „bucătar al lui Putin” - Evgheni Prigojin, șeful grupării paramilitare Wagner, a declanșat primele reacții vizibile la Kremlin. Teama de a deveni prea popular, dar și graba lui Prigojin de a câștiga noi poziții de forță în regimul rus, l-au făcut pe Putin să reacționeze. După ajutorul primit în războiul din Ucraina de la Prigojin, cu grupul său declarat terorist de Occident, președintele rus a operat mai multe schimbări la conducerea operațională a armatei responsabile cu mișcările de pe front. Schimbări care l-au determinat pe Prigojin să atace în continuare conducerea Ministerului Apărării, inclusiv pe ministrul Serghei Șoigu, și el unul dintre cei mai vechi oameni ai lui Putin. Prigojin a lansat mai multe acuzații la adresa acestuia, legate de eșecurile din război ale trupelor ruse. La începutul anului, șeful Wagner a vrut să-și aroge victoria din orașul ucrainean Soledar, dar a fost contrazis tranșant de Șoigu, care a transmis că este meritul Armatei ruse. Mai mult, în ultimele zile, Prigojin continuă cu reclamațiile la adresa ministerului condus de Șouigu în legătură cu dotarea dar și despre capacitatea operațională a noilor comandanți ai operațiunii ordonate de Putin. Ultimele acuzații au fost cele de înaltă trădare pentru Șoigu și Gherasimov. Răspunsul care a venit este însă neașteptat pentru Prigojin, a cărei poziție printre favoriții lui Putin pare să se clatine, susțin unii analiști politici.

„Este deja o încercare de a distruge armata privată Wagner, fapt comparabil cu trădarea de patrie. Are loc pur şi simplu o opoziţie directă. Aceasta poate fi asimilat unei înalte trădări. Se lucrează direct pentru distrugerea Wagner. Între timp, armata privată Wagner continuă să fie angajată în bătălia sângeroasă pentru Bahmut şi pierde sute de combatanţi în fiecare zi”, a reclamat vehement Evgheni Prigojin. El a mai spus că „nici măcar lopeți pentru săparea tranșeelor nu mai sunt primite” de cei care fac parte din Wagner.

Ministerul Apărării rus a calificat miercuri drept „absolut false” declaraţiile „exaltate” ale şefului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care a susţinut în ajun că armata rusă a încetat să mai furnizeze combatanţilor săi muniţie pe frontul din Donbas şi că aceasta echivalează cu o trădare din partea conducerii militare ruse, transmite EFE, potrivit agerpres.ro.

„Conducerea grupului comun de trupe (în Ucraina) acordă o atenţie specială, constantă şi prioritară dotării cu tot ceea ce este necesar a voluntarilor şi militarilor unităţilor de asalt”, a transmis într-un comunicat Ministerul Apărării rus, care de mai multe săptămâni îi numeşte „voluntari” pe mercenarii din Wagner.

Ministerul, condus de Serghei Şoigu, a insistat că numai în ultimele două zile progresul total către poziţiile defensive ale forţelor armate ucrainene realizat de unităţi de asalt ruse în zona oraşului Bahmut a fost de „peste doi kilometri şi jumătate”.

„Operaţiunile de luptă reuşite nu ar fi fost posibile fără sprijinul total al ofensivei de către artilerie, vehicule blindate şi alte arme de foc (...)”, a subliniat ministerul rus, care a adăugat că, în pofida „condiţiilor climatice dificile în zona Bahmut, în ultimele zile au fost realizate 18 incursiuni ale avioanelor de asalt pentru a sprijini ofensiva detaşamentelor de asalt”. Din acest motiv, toate declaraţiile „exaltate” cu privire la lipsa muniţiilor „sunt complet false”, a adăugat ministerul rus.

Ministerul Apărării rus a susţinut că numai în perioada 18-20 februarie „voluntarii” escadroanelor de asalt au primit 1.660 de rachete pentru lansatoare de rachete multiple, 10.171 muniţii pentru tunuri de mare calibru şi mortiere, plus 980 de proiectile de tanc.

„Toate solicitările privind furnizarea de muniţie pentru unităţile de asalt se onorează cât mai repede cu putinţă. Aşa a fost şi aşa va fi”, a insistat ministerul rus, care a adăugat că, în următoarele zile, toate solicitările prezentate pentru luna februarie vor fi onorate în totalitate. Ministerul a mai explicat că, la 25 februarie, va începe furnizarea de muniţii în conformitate cu necesarul solicitat pentru luna martie.

„În total, pe parcursul anului trecut, necesarul de muniţie pentru detaşamentele de asalt a fost satisfăcut în proporţie de 140%. Aceasta este prioritatea noastră”, insistat ministerul, care s-a plâns că „tentativele de a diviza mecanismul strâns de interacţiune şi sprijin între diviziile grupului rus sunt contraproductive şi aduc beneficii exclusiv duşmanului”.

Evgheni Prigojin, patronul grupului paramilitar privat Wagner, i-a acuzat marţi pe ministrul apărării, Serghei Şoigu, şi pe şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, de privarea luptătorilor săi de muniţie şi de încercarea de a distruge Wagner, în prezent protagonistul principalelor progrese ruse în estul Ucrainei, ceea ce - în opinia sa - echivalează cu trădarea.

Prigojin, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Kremlinul, a acuzat Ministerul Apărării rus că a ignorat cu brio toate solicitările sale şi a susţinut că pe vremea când generalul Serghei Surovikin era comandantul forţelor ruse în Ucraina „nu existau probleme cu muniţiile”. Fără a-l numi, Prigojin a sugerat că problemele au început când conducerea campaniei militare din Ucraina a fost preluată de şeful Statului Major, Valeri Gherasimov, pe care patronul Wagner l-a criticat în mai multe rânduri de la începerea invaziei ruse în Ucraina.

Acuzațiile șefulu iWagner au venit exact în ziua în care Putin a anunțat că va continua războiul în Ucraina și a lansat acuzații grave la adresa Ucrainei și a Occidentului. Liderul de la Kremlin susține că acestea ar fi început războiul în urmă cu un an, iar Rusia ar fi intervenit pentru a opri conflictul. Prigojin mai susţine că ministrul Apărării - Serghei Şoigu şi generalul Valeri Gherasimov, noul șef al trupelor ruse din Ucraina, au interzis furnizarea de muniţii către luptătorii de la Wagner şi să fie „ajutaţi cu transportul aerian”.

