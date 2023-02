„Este deja o încercare de a distruge armata privată Wagner, fapt comparabil cu trădarea de patrie. Se lucrează direct pentru distrugerea Wagner. Între timp, armata privată Wagner continuă să fie angajată în bătălia sângeroasă pentru Bahmut şi pierde sute de combatanţi în fiecare zi”, a reclamat vehement Evgheni Prigojin pe canalul său de Telegram.

Acuzațiile vin exact în ziua în care Putin a anunțat că va continua războiul în Ucraina și a lansat acuzații grave la adresa Ucrainei și a Occidentului. Liderul de la Kremlin susține că acestea ar fi început războiul în urmă cu un an, iar Rusia ar fi intervenit pentru a opri conflictul.

Prigojin mai susţine că ministrul Apărării - Serghei Şoigu şi generalul Valeri Gherasimov, noul șef al trupelor ruse din Ucraina, au interzis furnizarea de muniţii către luptătorii de la Wagner şi să fie „ajutaţi cu transportul aerian”.

Șeful grupării paramilitare mai spune în mesajul de pe Telegram că „nici măcar lopeți pentru săparea tranșeelor nu mai sunt primite” de cei care fac parte din Wagner.

„Are loc pur şi simplu o opoziţie directă. Aceasta poate fi asimilat unei înalte trădări.

Acești oficiali au decis că este țara lor, poporul lor, ei vor decide când vor muri”, a mai adăugat Prigojin, în mesajul audio transmis pe canalul său de pe Telegram.

More madness from Prigozhin this morning who declares there\"s "direct work to destroy Wagner" as even the sapper shovels are not provided to the PMC anymore. "These officials decided it is their country, their people, they will decide when they die", he adds. pic.twitter.com/YZ70XS8Z4x