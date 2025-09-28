Țara care poate da din nou faliment. Prăbușiri istorice

Argentina se clatină din nou pe marginea prăpastiei financiare! Pesoul s-a prăbușit, rezervele valutare sunt epuizate, iar președintele cere sprijinul Statelor Unite pentru a evita un nou faliment.
Argentina se clatină din nou pe marginea prăpastiei financiare! Pesoul s-a prăbușit, rezervele valutare sunt epuizate, iar președintele cere sprijinul Statelor Unite pentru a evita un nou faliment.

Argentina se clatină din nou pe marginea prăpastiei financiare! Pesoul s-a prăbușit, rezervele valutare sunt epuizate, iar președintele cere sprijinul Statelor Unite pentru a evita un nou faliment. 

Argentina, în prag de colaps financiar după devalorizarea monedei

Este a patra criză majoră din ultimii 25 de ani pentru Argentina, țară care riscă o incapacitate de plată în ciuda reformelor drastice și a miliardelor primite de la Fondul Monetar Internațional. 

Inflația s-a redus și economia a avut un salt spectaculos, dar încrederea investitorilor a scăzut.

 Moneda s-a depreciat cu aproape 10% în două săptămâni, iar banca centrală a cheltuit peste un miliard de dolari pentru a-i menține cursul. 

În paralel, argentinienii s-au grăbit să-și transforme economiile în dolari pentru că se tem de o devalorizare majoră. 