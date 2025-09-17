Cum s-a descoperit cazul

Victimele, care aveau conturi private pe rețelele sociale, au realizat că fotografiile lor fuseseră folosite ilegal atunci când au observat pozele postate pe site-uri pentru adulți, însoțite de numele lor reale. Imaginile erau prezentate alături de materiale cu conținut sexual explicit. Autorul a fost identificat după ce grupul de femei a comparat profilurile și urmăritorii comuni, potrivit publicației La Repubblica.

Fotografiile furate surprindeau ipostaze cotidiene: instantanee de pe plajă în costume de baie sau momente petrecute cu prietenii la bar. Conform procurorilor, bărbatul le-a introdus „într-un context degradant și fără legătură cu viața lor personală, asociate în unele cazuri cu videoclipuri sexuale explicite”.

Acțiunile autorităților

Poliția italiană a efectuat percheziții la domiciliul suspectului, confiscând calculatorul și telefonul acestuia pentru a strânge probe suplimentare. Tânărul este cercetat pentru furt de imagini și defăimare, acuzațiile fiind agravate de utilizarea mijloacelor informatice și de faptul că materialele au fost obținute din conturi private.

Cazul subliniază riscurile legate de confidențialitatea online și modul în care imaginile personale pot fi folosite ilegal dacă nu sunt protejate corespunzător.